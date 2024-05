Sindaco morto impiccato a Corte Palasio le ultime parole di Claudio Manara | Clima d’odio e violenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Lepubbliche, piene di amarezza, ildi, trovatostasera nel suo Comune, le ha lasciate scritte su Facebook oggi a mezzogiorno. “Ieri sera in una gremita sala consiliare del Municipio di- ha scritto sulla pagina Fb del suo schieramento politico - si è svolta la seconda serata di presentazione Lista Aria Nuova, programma e opere fatte. Ringraziamo tutti i numerosi presenti che hanno partecipato. Purtroppo non si è conclusa elegantemente, pertanto invitiamo tutti coloro avessero dubbi o domande di contattarci direttamente, avremo il piacere di ulteriori confronti. La nostra considerazione per tutti i cittadini di, da chi ci sostiene, a chi ci critica, da chi la vede diversamente, a chi ha un punto di vista diverso e suggerisce un'alternativa, o si confronta, non è quella di stima pari a zero di "tifoso ultras urlatore tipici dei bar".