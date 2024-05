MotoGP Morbidelli sul GP d’Italia | Premesse buone spero non piova

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il pilota della Prima Pramac Racing, Franco, ha parlato con i giornalisti dal circuito del Mugello, sede del Gran Premio: “Lesono molto, avrei voluto finire sul podio a Barcellona, purtroppo non ci siamo riusciti, ho sbagliato. Questa è gara importante per il futuro ma come tante altre, è un momento caldo del campionato perché ci sono tantissimi piloti che non hanno annunciato o definito il loro futuro“.ha poi aggiunto: “Ancora ci mancano delle cose, il gap su alcuni aspetti soprattutto alla partenza è un po’ troppo per puntare direttamente alla vittoria. Prima di tutto punterei a finire nella top five e poi vediamo.che nonma se arriverà faremo il massimo per fare del nostro meglio.