McDonald' s apre al Mercato di Testaccio Per molti un affronto al cuore della romanità

(Di giovedì 30 maggio 2024)'sa Roma, davanti al Mattatoio. A guardare bene qua e là gli indizi c'erano tutti, un foglio attaccato alla bell'e meglio per gli addetti alle consegne, un cartellone pubblicitario posizionato strategicamente, ma soprattutto gli annunci sui siti specializzati nella ricerca di personale per una nuova apertura nel quartiere di. Lo spazio è quello di via Galvani, appena fuori dal, unico esperimento davvero riuscito a Roma di rilancio dei mercati rionali, in cui c'è una felice convivenza di banchi di vendita alimentare e offerta gastronomica, corner di accessori, abbigliamento, libri e servizi che ne fanno un luogo animato in ogni giorno e fascia oraria di apertura. Proprio qui, dove c'è stato Roadhouse, compaiono i due archetti dorati, simbolo del padre di tutti i fast food.