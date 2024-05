Fonte : ilfattoquotidiano di 30 mag 2024

A Donald Trump le auto elettriche non piacciono. Se eletto Presidente, quindi, Trump potrebbe rivedere gli standard di emissioni che gli autoveicoli devono rispettare (presumibilmente allentandoli e favorendo i veicoli tradizionali), metter mano ai criteri di accesso ai crediti d’imposta o persino cestinare le agevolazioni a favore di fonti rinnovabili e produzione di batterie e vetture elettriche (per cui sono state messe a disposizione risorse per ben 370 miliardi di dollari dall’amministrazione Biden).

Lo strano caso di Trump | vorrebbe vietare le auto elettriche ma fa la corte a Elon Musk Tesla