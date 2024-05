Latina Calcio-Avellino 4 daspo per fumogeni e petardi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti– Il questore diha emesso 4 provvedimenti dinei confronti di tre tifosi deled uno dell’. I provvedimenti sono stati adottati a seguito dei fatti accaduti durante l’incontro tra il1932 e l’U.S:1912, valevole per il campionato di “Lega Pro Girone C” del 6 gennaio scorso. In quell’occasione, prima del fischio d’inizio, erano stati esplosi diversiall’esterno dell’impianto e in seguito, durante la partita, erano stati accesi alcunisia nella curva locale che nel settore ospiti. Per due dei tifosi coinvolti, uno dele l’altro dell’, è stato emesso undella durata di un anno per aver accesoall’interno dell’impianto sportivo, mentre nei confronti di un altro tifoso delè stato emesso undella durata di due anni per aver tentato di scardinare, con il volto travisato, il cancello che separa gli spalti dal campo di gioco.