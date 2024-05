Fiorentina lacrime e rabbia Conference amara | la delusione dei tifosi al Franchi e al Viola Park

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Firenze, 30 maggio 2024 – Una maledizione. Esattamente come un anno fa, quando il West Ham segnò a tempo praticamente scaduto il gol vittoria nella finale diLeague. Stavolta il giustiziereha vestito i panni di El Kaabi: il suo guizzo a 3 minuti dai rigori ha nuovamente fatto sfumare il sogno di portare una coppa a Firenze., ladeiale alE così, per le migliaia diche avevano riempito ile il, sono statedi amarezza e. Quella che era cominciata come una serata di festa si è lentamente trasformata in un incubo. Un film già visto, una gara giocata così così e la maledizione di quel gol a tempo praticamente scaduto. Avevano sognato di riversarsi per le vie del centro a festeggiare fino a tarda notte, ma anche stavolta è andata male.