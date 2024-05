Conference League maledetta per la Fiorentina ad Atene vince l’Olympiacos

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 –beffata per la seconda volta di seguito nella finale di, battuta in extremis daldisul campo greco, 1-0 il risultato finale grazie a un gol di El Kaabi a tre minuti dalla fine del secondo tempo supplementare dopo una partita in equilibrio, con forse maggiori occasioni per la squadra ellenica. Il match Parte forte la squadra di casa, prima occasione per al 4? con Podence che tira dal limite all’angolino basso di destra, Terracciano sventa in tuffo. Milenkovic va in gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma è fuorigioco, rete annullata al 9?. Ancoraal 20?, Bonaventura calcia da posizione centrale dentro l’area e il tiro viene respinto dalla difesa greca, ci riprova e Tzolakis lo ferma.