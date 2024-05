Fonte : tvpertutti di 30 mag 2024

La colpa era di Cristiano. Per anni Chiara ha «costretto» Fedez a vivere in una bolla, una vita che il cantante non ha mai sentito sua. L'influencer ha replicato in maniera molto secca: «Direi di no». L'ex re dei paparazzi ha dichiarato che la coppia, in realtà, non sia mai stata innamorata.

Chiara Ferragni in lacrime per Fedez? Gesto e commenti inattesi