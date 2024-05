Bonucci il commovente addio al calcio | Da piccolo sognavo questa storia da raccontare VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Avrebbe voluto chiudere il sipario con trofeo in mano, l’ultimo conquistato in una sfolgorante carriera. Ma Leonardoha visto sfuggirsi la vittoria del campionato turco sul filo di lana, col Galatasary che ha soffiato il titolo al suo Fenerbahce nell’ultima giornata. E’ stato, comunque, un ultimo, gratificante viaggio, così come dimostra l’affetto dei compagni di squadra e dei tifosi quando è stato fischiato il triplice fischio, conportato in trionfo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo(@leo19) E la Juventus,volta non ha dimenticato il suo capitano. Quello che è stato fatto andare via mestamente, in silenzio, quando ad inizio stagione si è trasferito all’Union Berlin, per poi proseguire, dopo la deludente esperienza in Germania, in Turchia.