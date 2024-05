Fonte : funweek di 29 mag 2024

Nel Medioevo l’importanza del fiume sull’economia della zona era particolarmente massiccia: l’acqua del Fosso Castello veniva infatti impiegata da due mulini, uno per l’olio e l’altro per il grano, in funzione fino agli anni ’50. . Cascate di Chia, tutte le curiosità sulla location scelta da Pasolini Questa meta non è ancora inflazionata come le più famose cascate delle Marmore in Umbria, tuttavia il valore storico e estetico è indubbio tanto che Pier Paolo Pasolini scelse questa suggestiva location come ambientazione de ‘Il vangelo secondo Matteo’ nella scena del battesimo di Gesù.

Le cascate nascoste vicino Viterbo le hai già viste in un film di Pasolini