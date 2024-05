Mattarella a Brescia | Gli ideatori della strage volevano farci tornare indietro Oggi l’Italia è Piazza della Loggia

(Di martedì 28 maggio 2024) Si fa memoria, il 28 maggio, del 50° anniversarioneofascista dia a, di cuiappare insopprimibile la corresponsabilità di servizi segreti deviati dello Stato, collusi con l’allora ‘terrorismo nero’. Durante una manifestazione sindacale l’esplosione di una bomba collocata in un cestino dei rifiuti uccise 8 persone e ne ferì 102. Il presidenteRepubblica, Sergio, ha deposto una corona di fiori sotto la stelle dei caduti, davanti a centinaia di persone. “Presidente, difendiamo la Costituzione!”, ha urlato qualcuno. Un lungo applauso, dopo quello, ha accoltoal suo arrivo al Teatro Grande di. Quella dia è una “neofascista, ancora da raccontare” evidenzia la locandina delle celebrazioni del 28 maggio.

Camera dei Deputati, oggi 28 maggio, ore 14.45 alla commemorazione della strage neo fascista di piazza della Loggia: nessun rappresentante del governo

Nel giorno in cui il Presidente della Repubblica era a brescia, a rendere omaggio alle vittime nel cinquantesimo anniversario dalla strage fascista del 28 maggio 1974

In occasione del 50esimo anniversario della strage di piazza della Loggia, il Giornale di brescia ha pubblicato alcune fotografie scattate il 28 maggio del 1974 in una versione inedita: le foto, che m