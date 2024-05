Make-up in spiaggia? Cosa ne pensano i dermatologi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 28 maggio 2024)-up in: sì o no? Una domanda comune che attanaglia i beauty addicted soprattutto con l’arrivo dell’estate: eccone. È giusto truccarsi per andare in? La parola ai. Se agli occhi dei più potrebbe apparire una domanda banale, vi rassicuriamo affermando invece l’opposto: è importante capire quando, come e quanto applicare il-up sulla propria pelle, soprattutto in circostanze particolari come mare,e piscina, che comportano una diretta esposizione alla luce del sole che avrà un impatto sulla pelle. Crediti: Elements Envato – VelvetMagA rispondere ad una domanda comune ed indispensabile sono proprio i, esperti della pelle che hanno analizzato il dilemma e spiegato che, nonostante si desideri apparire sempre impeccabili, ciò che conta in questo caso è sempre la salute della pelle e quindi attrezzarsi soprattutto di prodotti di bellezza che aiutino a contrastare l’esposizione al sole.