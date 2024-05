Il fuorionda di quell’egocentrico di Scanzi è da censura | Donzelli è un sottosviluppato e imbecille

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 maggio 2024) «Se mi stanno registrando con un video nascosto ribadisco che secondo me Giovanniè un, se mi mandate in onda sono contento, non ne posso più di sentire questoassoluto, è una roba insopportabile.politico eh, altrimenti mi querela pure per un». I celebricatturati da Striscia la notizia, questa volta hanno colpito Andrea. Il suo sfogo durante l’intervento del deputato di Fratelli d’Italia in una puntata della trasmissione di Rete 4 È sempre cartabianca. Il giornalista del Fatto Quotidiano, in collegamento con la trasmissione, attacca e insultaa telecamere staccate. Ma si lascia andare anche a un grave epiteto, che vieneto anche dal tg satirico. Non solo, nello stessoè lo stessoa scusarsi: «Ho detto una parola che non dovevo dire, la parola ***** non va detta, le altre le confermo.