Roland Garros 2024 Nadal | Difficile pensare al futuro non posso essere certo che questo sia stato ultimo anno

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Voglio dire grazie apubblico. Non so se è l’ultima volta, non né sono sicuro al 100%. Se è l’ultima volta mi sono divertito, il pubblico èfantastico mentre mi preparavo. Le sensazioni che ho sentito oggi sono difficili da descrivere almeno a parole, però è molto speciale per me l’amore che ho sentito inposto che è quello che io amo di più“. Queste le parole a caldo di Rafael, poco dopo la sconfitta al primo turno delper mano di Alexander Zverev in tre set. Il quattordici volte campione dello slam parigino è ai saluti, anche se non esclude di poter giocare ancora qui un’ultima volta: “Per me sono stati due anni molto difficili per via degli infortuni – ha detto a caldo – il sogno era sempre quello di giocare ancora una voltatorneo.