Oltre 300mln di bimbi vittime di abusi

Todi (Perugia), 9 maggio 2024 - “Una stanza tutta per sé”: è quella che adesso hanno le Donne vittime di violenza , che vorranno denunciare alle forze dell'ordine l'abuso subito, lontane da occhi indiscreti e in un contesto "amico". Lo spazio, allestito nella sede dei carabinieri di Todi, è stato ... lanazione

Chiara Griffini, consacrata laica, psicologa e psicoterapeuta, succede al vescovo Ghizzoni alla testa del servizio per la tutela dei minori . E’ stato necessario modificare lo statuto. Zuppi: “E’ una professionista, non è telecomandata” repubblica

All’ospedale Regina Margherita di Torino un Centro di simulazione per i piccoli pazienti vittime di violenza - All’ospedale Regina Margherita di Torino un Centro di simulazione per i piccoli pazienti vittime di violenza - Sono circa 200 i casi di bambini che ogni anno vengono visitati presso il Centro BAMBI dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per sospetto abuso e maltrattamento, talvolta in situazioni d ... ideawebtv

“Ci costringeva a farlo, avevamo paura ci ammazzasse”: il racconto shock delle vittime di un finto agente - “Ci costringeva a farlo, avevamo paura ci ammazzasse”: il racconto shock delle vittime di un finto agente - Un ventenne di Torino si è finto agente dell'FBI per adescare e abusare di minorenni. I dettagli del caso e le modalità dell'inganno. newsmondo

Torino, all’ospedale Regina Margherita un Centro di simulazione per i piccoli pazienti vittime di violenza - Torino, all’ospedale Regina Margherita un Centro di simulazione per i piccoli pazienti vittime di violenza - TORINO – Sono circa 200 i casi di bambini che ogni anno vengono visitati presso il Centro BAMBI dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per sospetto abuso e maltrattamento, talvolta in ... quotidianopiemontese