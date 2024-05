Il Paradiso delle Signore 9 - spoiler | Matteo fa ritorno a Milano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Le nuove puntate de Ilsanciranno ilin scena di. Il giovane Portelli che aveva deciso di lasciarein coppia con Maria per volare a Parigi, sarà uno dei protagonisti dei nuovi episodi della soap. Probabile dunque che il ragazzo nel corso dei nuovi appuntamenti dello sceneggiato faccianel capoluogo lombardo per stare vicino a sua madre Silvana, tornata da poco in Città dopo essersi sottoposta ad un’intervento in America. Il, Portelli si era trasferito a Parigi con Puglisi Nel corsopuntate conclusive dell’ottava stagione de Ilaveva lasciatoper recarsi a Parigi insieme alla sua amata Maria che aveva deciso di accettare una nuova proposta professionale, lasciando il suo impiego in qualità di stilista svolto fino a quel tempo all’interno del grade magazzino.

