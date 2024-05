Buon compleanno Luca Borsari - Cristina Marcon - Gianvito Lo Vecchio…

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024)i,Lo Vecchio, Bruno Vespa, Giuseppe Guzzetti, Memo Remigi, Franco Branciaroli, Marta Vincenzi, Luciano Barani, Massimo de Rossi, Giuseppe Tornatore, Umberto Scipione, Mariangela d’Abbraccio, Paul Gascoigne, Massimiliano Manfredi, Salvatore Ficarra, Paolo Briguglia, Thomas Manfredini, Gervinho, Claudia Potenza, Massimo Gotti, Innocent Emeghara, Mario Rui, Ruggero Valli… Oggi 27 maggio compiono gli anni:, giornalista;i, giornalista;Lo Vecchio, giornalista; Curzia Ferrari, poetessa, giornalista, scrittrice; Giampaolo Lai, medico, psicanalista; Antonio Danieli, ex rugbista; Giuseppe Guzzetti, banchiere, politico, avvocato; Sergio Los, architetto; Ferdinando Russo, politico; Elettra Morini, ex ballerina; Lorenzo Spadoni, cantante, doppiatore, attore; Memo Remigi, cantante, compositore, conduttore radio; Gilberto Vendemiati, ex ciclista; Maria Burani Procaccini, politica; Carlo Gobbo, giornalista; Raffaele Simone, linguista.