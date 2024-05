Softball | Saronno supera Pianoro nella domenica di Serie A1 2024

Inizia il girone di ritorno del massimo campionato di Softball e alle 18 di oggi L’Ares Safety Macerata sarà ospite del Saronno per il duplice impegno. "Ci attende – spiega l’allenatrice Marta Gambella – una squadra di valore come dimostra il suo secondo posto. Però è cambiato qualcosa rispetto ... sport.quotidiano

Si è giocata oggi, in infrasettimanale, la quinta giornata della Serie A1 di Softball. Un giorno, per certa misura, ideale per richiamare negli stadi più persone possibili. In cambio, come andremo a vedere tra poco, dello spettacolo è arrivato. In particolare, tra MKF Bollate e Saronno arriva il ... oasport