Niang all’ultimo respiro - Roma ko ed Empoli salvo

(Di domenica 26 maggio 2024)(ITALPRESS) – Un gol dial 93? regala all’la vittoria contro lae soprattutto la terza salvezza consecutiva dei toscani. Al ‘Castellanì il 2-1 degli uomini di Nicola condanna alla retrocessione il Frosinone, che allo ‘Stirpè ha perso 1-0 contro l’Udinese. La– già certa prima di giocare del sesto posto in classifica e della mancata qualificazione Champions – approccia male al match e al 14? subisce l’1-0. Gyasi scappa ad Angelino e serve Cancellieri, che a centro area stoppa e batte Svilar. La reazione giallorossa è affidata a un sinistro alto di Dybala e a un gol annullato per fuorigioco a Cristante al 19’. Al 30? ci riprova Cancellieri che punta Mancini e si presenta davanti a Svilar, ma il portiere in uscita stavolta è bravo a murare l’attaccante.

