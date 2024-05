Navigare tra i pericoli del web | Ma i bimbi non sanno nuotare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) "Il 28% dei bambini in età prescolare, fra i 5 e i 7 anni, ha già accesso a uno smartphone, il 93% va su YouTube, il 59 accede a programmi di messaggistica come WhatsApp, il 33 ai social media". Dati raccolti dall’Associazione nazionale dipendenze tecnologiche e cyberbullismo. Lo sa bene Valentina Decimi, chirurgo specializzato in pediatria e direttrice medico scientifica di Salvagente Italia. È così preoccupante? "Sì, e anche in Brianza, sulla base della mia esperienza di medico, la sensazione è che non ci si discosti troppo da questi numeri. Il web è un mare magnum di informazioni a cui accedono i bambini in diversi ambiti per cui non sono ancora pronti: dalla violenza al sesso, col rischio di entrare in contatto con persone malintenzionate". Si spieghi meglio. "Dal punto di vista dell’apprendimento, ad esempio, i bambini che accedono troppo spesso alla tecnologia presentano un ritardo di linguaggio.