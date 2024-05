L’appello dei bambini | Facciamo la pace

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) Ha provato, il maltempo, a mettere i bastoni tra le ruote alla Marcia della. Ma ci è riuscito solo in parte. Nonostante la pioggia, infatti, sono tante le persone che hanno aderito alla manifestazione che da 22 edizioni invoca il "cessate il fuoco" in qualsiasi angolo del mondo infuri la guerra. Un appello quanto mai forte quest’anno, con due sanguinosi conflitti in corso. Sotto la regia dell’associazione Desio Città Aperta, insieme all’associazione culturale pachistana Minhaj Ul Quran, i missionari e i laici saveriani, la scuola di italiano per stranieri e l’Azione Cattolica, in collaborazione con le scuole cittadine, gli istituti comprensivi Tolstoj, Prati e Agnesi e col patrocinio del Comune, la manifestazione ha preso il via davanti al municipio. Un corteo colorato e multietnico, con tante bandiere e vessilli della, più tutti i lavori fatti dainelle scuole, si è snodato per le vie del centro fino a raggiungere piazza Conciliazione.