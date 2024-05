Highlights e gol Empoli-Roma 2-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

Il match con gli highlights e i gol di Empoli-Roma 2-1, match valido per la trentottesima e ultima giornata della Serie A. Al Castellani c'è in palio la vita per i toscani: vincere vuol dire salvarsi, non farlo probabilmente retrocedere. La sblocca Cancellieri e ci sono tante occasioni per i padroni di casa, poi arriva il pari di Aouar. Nella ripresa i toscani sono con un piede e mezzo in B, ma incredibilmente nel recupero segna Niang e regala la terza salvezza di fila ai toscani, che per la prima volta restano giocano in Serie A per quattro stagioni consecutive. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.