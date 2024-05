Cristina e le altre persone scomparse - non gettiamo la spugna

(Di domenica 26 maggio 2024) "Lenon si archiviano". Il titolo dell’evento organizzato da Penelope ieri pomeriggio nella sala Cacciaguerra di Bcc Romagnolo non lasciava adito a interpretazioni e in effetti nel corso dell’incontro che ha visto anche la presenza di Marisa Degli Angeli, madre diGolinucci, scomparsa nel 1992, si è discusso proprio di questo, dell’importanza di non smettere di cercare, prove, ma soprattutto risposte, da poter dare a famiglie che aspettano da mesi, da anni o da decenni. Gli avvocati Barbara Iannuccelli e Nicodemo Gentile hanno fatto il riepilogo dei fatti, promettendo di continuare a tenera alta l’attenzione su: "Non non butteremo mai la- ha commentato Iannuccelli - . Perché? Perché se quello che è successo a Marisa, dovesse succedere a me, io vorrei essere aiutata. Io avrei la stessa età di. Quel primo settembre del 1992, mentre io mi iscrivevo all’università, lei aveva in auto il contratto di lavoro.

