Baroni | Inter aggredita - sono contento! Avevo fatto una richiesta

Marco Baroni , allenatore dell’Hellas Verona , ha diramato la lista dei giocatori CONVOCATI in vista della sfida contro l’Inter Marco Baroni , allenatore dell’Hellas Verona , ha diramato la lista dei giocatori CONVOCATI in vista della sfida contro l’Inter . Tanti giovani a disposizione con la salvezza ... calcionews24

Domani sera si chiuderà la stagione per i nerazzurri di Simone Inzaghi con Verona-Inter. Marco Baroni ha scelto gli uomini con cui si presenterà per sfida i campioni d’Italia. Due assenti importanti per l’allenatore. lista – In attesa di conoscere le scelte ufficiali di formazione per ... inter-news