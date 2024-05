Tv - ecco il cast di Ballando con le stelle 2024

(Di sabato 25 maggio 2024) Rivelato ildella prossima stagione dicon le, lo show di punta di Rai Uno il sabato sera. Le scelte di Milly Carlucci sono improvvisamente comparse sul web, sebbene non ci sia stata comunicazione ufficiale. Si tratta di una vera e propria anticipazione, che sui social è diventata virale in pochissime ore. Personaggi di primo piano prenderanno parte alla trasmissione.Leggi anche: Maria Esposito di Mare Fuori, “ma cosa hai fatto a quel pesciolino?”. L’accusa e la difesa Ildicon le, nelche sarebbe già stato approvato da Milly Carlucci, potremmo vedere tra gli altri un cantante straordinario, un attore amatissimo e diversi conduttori affermati. Una lista che fa invidia a tutti. Anche questa volta la conduttrice non ha badato a spese e ha cercato di rendere quanto più appetibile possibile la sua trasmissione. Sulla pista dello show dovrebbero ballare le attrici Ornella Muti e Cristina Marino, l’ex calciatore Nicola Ventola, la showgirl e moglie di Edoardo Stoppa, Juliana Moreira, e il conduttore Fabrizio Biggio, collega di Fiorello nella trasmissione Viva Rai2.

