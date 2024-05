Tutti al MonzAut | due giorni speciali in compagnia di Nico ed Elio

(Di sabato 25 maggio 2024) Monza – Che successo per! Si è concluso ieri il primo capitolo della duedi musica e inclusione, nata dalla collaborazione die le Storie Tese e PizzAut, per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e promuovere l’idea di una comunità più inclusiva. Il secondo capitolo sarà oggi con il “Concertozzo“ degli Elii all’U-Power Stadium alle 21, preceduto dalle 15 dal “Concertozzino“. «Una doppia occasione per trattare di autismo in maniera seria e approfondita – ha dettoall’Arengario –. Sono stufo di chi parla di autismo senza saperne niente. Io sono papà di un ragazzo autistico e oggi l’autismo interessa moltissima gente. La cosa più giusta da fare per capirlo è ascoltare persone competenti, che in Italia sono molto poche". Un porticato dell’Arengario gremito gli prestava ascolto, mentre la piazza brulicava di persone che affollavano i tanti stand di cibo gestiti da associazioni di ragazzi autistici da tutta Italia.

