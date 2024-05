Lautaro Martinez-Inter - la distanza non è poca! Giorni cruciali ? SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024) Si lavora per il rinnovo dicon l’. Laperò rimane ancora importante e prossima settimana potrebbe essere già decisiva. NO PASSI AVANTI ? Latra domanda e offerta rimane ampia, spiega Sport Mediaset.e l’lavorano per trovare un accordo, ma c’è ancora parecchia strada da fare. Le ultime dichiarazioni del suo agente Alejandro Camaño non sono piaciute alla dirigenza, tanto da sentirsi anche piuttosto irritata. Prossima settimana avverrà un vertice a Milano con le due parti alla ricerca di una quadra. Il capitano, durante questi mesi, ha sempre dichiarato il suo grande amore per l’e la sua grande voglia di rinnovare. Parole condivise peraltro dallo stesso Beppe Marotta a più riprese. Ma adesso bisogna passare ai fatti. Latrae l’sul rinnovo? L’ha fatto sapere all’entourage di, che oltre i dieci milioni non può e non vuole spingersi.