Aperto alla città il Parco Ovest | unisce tre quartieri di Bergamo

Scopri Pozzo Strada, il quartiere di Torino che regala il giusto equilibrio tra vita lavorativa e tempo libero - Scopri Pozzo Strada, il quartiere di Torino che regala il giusto equilibrio tra vita lavorativa e tempo libero - Inoltre, il quartiere è noto per essere una delle zone più tranquille della città. La presenza di aree verdi come il Parco Ruffini offre molte opportunità per attività all'aperto, contribuendo a ... lastampa

Reggio Calabria, incendiato manto erboso campo calcio quartiere - Reggio Calabria, incendiato manto erboso campo calcio quartiere - Persone non identificate hanno dato fuoco a Reggio Calabria al manto sintetico che doveva essere installato a breve sul campo di calcio di Catona, nella periferia nord della città dove il Comune sta c ... ansa

A Saluzzo l’immersione nell’arte contemporanea di 55 artisti: "Le opere renderanno vivi gli spazi" - A Saluzzo l’immersione nell’arte contemporanea di 55 artisti: "Le opere renderanno vivi gli spazi" - Si è aperta ieri la 29ª Mostra di Arte Contemporanea di Saluzzo, per il terzo anno By Paratissima. 55 artisti scelti attraverso una open call dalla giovanissima curatrice Alessandra Villa. Sarà aperta ... targatocn