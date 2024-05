Scuole calcio unite Nasce la ’Real Chianti’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tutti per uno, uno per tutti, ma stavolta i moschettieri non sono tre società di. Chianti Nord, Grevigiana e San Polo hanno gettato alle ortiche logiche da campanile e storiche rivalità che si alimentano nei campi da gioco del Chianti e hanno fatto prevale lo sport con la S maiuscola. E hanno dato vita alla Real Chianti, rappresentata da un logo e un colore che richiamano i simboli del territorio del Chianti Classico, il profilo di un gallo sullo sfondo amaranto. La nuova società è presieduta da Tommaso Guidi e dal prossimo settembre sarà il nuovo punto di riferimento per tutto il territorio comunale della scuolae del settore giovanile delle società sportive chiantigiane. Costituita da una decina di consiglieri che provengono dalle tre realtà, Real Chianti è frutto di un accordo inedito, scaturito da un lungo percorso sostenuto dall’amministrazione comunale, dal sindaco e dal consigliere comunale delegato allo Sport.