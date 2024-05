Raid aerei su Rafah pochi minuti dopo la decisione della Corte dell' Aja Netanyahu convoca i ministri

La parte centrale della Striscia di Gaza è nuovamente sotto attacco da parte dell’aeronautica israeliana, come riporta il canale Al Jazeera del Qatar. L’emittente comunica la ripresa degli attacchi aerei sugli insediamenti di Az-Zawayda e Al-Muharraqa, secondo quanto riferito dai colleghi sul campo. open.online

Bbc, 'raid aerei su Rafah pochi minuti dopo l'Aja' - Bbc, 'raid aerei su rafah pochi minuti dopo l'Aja' - Pochi minuti dopo la decisione della Corte internazionale di giustizia, che ha ordinato a Israele di fermare l'offensiva a rafah, aerei da guerra hanno lanciato una serie di attacchi sul campo di Shab ... ansa

Gaza, la Corte dell'Aja a Israele: stop all'offensiva a Rafah. Ma gli attacchi aerei continuano: cosa succede - Gaza, la Corte dell'Aja a Israele: stop all'offensiva a rafah. Ma gli attacchi aerei continuano: cosa succede - La Corte internazionale di giustizia dell'Aja ha ordinato a Israele di fermare l'offensiva militare a rafah, deliberando a seguito della richiesta del Sudafrica. Il pronunciamento della ... ilmessaggero

Israele deve fermare l'offensiva a Rafah, ma difficilmente lo farà - Israele deve fermare l'offensiva a rafah, ma difficilmente lo farà - La Corte internazionale di giustizia non ha modo di far rispettare le sue decisioni, che quindi non sono vincolanti – La sentenza potrebbe comunque avere un effetto: acuire ulteriormente l'isolamento ... cdt.ch