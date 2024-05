Prenota una protesi dentaria da 1200 euro - ma il dentista è un truffatore | la denuncia di un 74enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un uomo di 74 anni residente ad Aprilia, in provincia di Latina, ha vissuto un’amara esperienza dopo essersi rivolto a unlocale per una. Dal 2018 il pensionato era in cura presso questo “medico”, a cui aveva versato un totale di 1.200per il trattamento, dilazionati nel tempo. Tuttavia, alla fine di aprile, giorno dell’appuntamento, ha scoperto che lo studio dentistico era chiuso e che il presuntonon rispondeva più alle chiamate. Le Indagini dei Carabinieri Le indagini condotte dalla Stazione dei Carabinieri di Aprilia hanno rivelato che ilera in realtà un impostore. Si tratta di un uomo nato nel 1945, giàto in passato per truffe simili e attualmente irreperibile. Questo falso professionista è ora indagato per truffa ed esercizio abusivo di una professione. La Truffa Il pensionato si era fidato del “” per anni, pagando una somma considerevole per le cure dentarie.