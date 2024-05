Offende l' Islam - niente Divina Commedia a scuola | cosa è successo a Treviso

Esonerati dallo studio della Divina Commedia in quanto studenti di religione musulmani, con una precisa motivazione: “Dante offende l’Islam”. Accade in una scuola media della provincia di Treviso, nella quale le famiglie, di fede islamica, hanno fatto esplicita richiesta alla professoressa d’italiano e alla preside, che le ha accontentate, dirottando i due studenti islamici sulle letture di Boccaccio. secoloditalia

