Knives Out 3 - svelato il titolo del nuovo film con Daniel Craig

(Di venerdì 24 maggio 2024) Rian Johnson, con un post sul suo profilo X, ha annunciato ilufficiale del terzo capitolo della saga diOut, con protagonista l’eccentrico detective Benoit Blanc (); ed è proprio l’attore, nei panni del suo personaggio, a svelare ildella sua prossima avventura, che si chiamerà Wake Up, Dead Man, facendo riferimento, con giochi di parole non troppo sottili, anche ai titoli deiprecedenti. Contestualmente, Johnson ha rivelato che ilarriverà su Netflix nel 2025. The next Benoit Blanc mystery, the follow-up toOut and Glass Onion, is called Wake Up Dead Man. pic.twitter.com/pdDXRDmwcI — Rian Johnson (@rianjohnson) May 24, 2024 Tutto è iniziato con una lunga fila di coltelli; poi qualcuno ha rotto un vetro. Ora, però, è il momento del caso più pericoloso che io abbia mai affrontato”. Johnson, nel presentare ilha aggiunto anche: “Amo tutto dei gialli, ma una delle cose che amo di più è quanto sia malleabile il genere.

