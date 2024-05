KISS KISS – De Laurentiis ha il sì di Conte | Accordo su ingaggio - staff e progetto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 24 maggio 2024) Secondo le ultime indiscrezioni di RadioNapoli, Aurelio Deavrebbe già raggiunto un’intesa di massima con Antonioper la panchina azzurra. Il valzer delle panchine è entrato nel vivo e il Napoli sembra avere già opzionato un nome di primo piano per la successione a Calzona. Secondo quanto rivelato da Valter De Maggio a RadioNapoli, Aurelio Deavrebbe infatti raggiunto undi massima con Antonioper la prossima stagione. Un vero e proprio colpo di scena, visto che il nome dinon era stato ancora accostato con insistenza alla panchina azzurra. Il presidente partenopeo si sarebbe però mosso per tempo, riuscendo a strappare il sì dell’ex CT della Nazionale italiana. “Deha in tasca il sì di– ha rivelato De Maggio – Non è un piano B a Gasperini, ma una pista parallela. Il patron si è mosso per tempo e ha parlato con, strappandogli una promessa”.