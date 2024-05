Il racconto del pane è protagonista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Cantine Aperte torna in tutta la Toscana e per questa edizione sarà la cultura dela invadere le cantine di tutta la regione, con dimostrazioni di panificazione, degustazioni e racconti di come uno dei prodotti più semplici, ilappunto, ha da sempre rappresentato la toscanità, così come il vino. Per farlo il Movimento Turismo del Vino Toscana, promotore dell’evento, insieme al Consorzio di tutela delToscano Dop, hanno dato vita a un percorso di valorizzazione che coinvolgerà le cantine aperte in tutta la regione, ma anche panificatori, prodotti da abbinare ale racconti di un tempo. IlToscano Dop è un prodotto che segue un rigido disciplinare di produzione che contempla materie prime e lavorazioni esclusivamente nel territorio della Toscana, vanta una storia antica. Una prima testimonianza scritta sulla produzione disciocco, cioè senza sale, viene fornita già nel Cinquecento da Pietro Andrea Mattioli.