Il massacro di Srebrenica fu genocidio - ma L’Assemblea Generale dell’Onu se ne accorge 29 anni dopo

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’11 luglio si commemora San Benedetto, patrono d’Europa ma da quest’anno sarà anche la Giornata internazionale per la riflessione e la commemorazione deldel 1995 a. Un nome lungo e articolato che sembra riflettere gli stop&go che hanno segnato il raggiungimento di questo obiettivo al. Comunità internazionale divisa e probabili future scintille di instabilità nei Balcani, dato che dell’eccidio è accusata la Serbia, che in questo momento si sente una cellula dormiente di Russia al centro dell’Europa. La risoluzione, approvata a maggioranza con molti Paesi astenuti era stata fortemente sostenuta dall’Occidente, da vittime e sopravvissuti e da parte della popolazione bosniaca. Ci sono voluti 29all’Onu per riconoscere ildi ottomila persone rastrellate e uccise dalle truppe regolari e paramilitari (gli Scorpioni) guidate dalRatko Mladi?, infischiandosene del fatto che l’area delle operazioni era stata dichiarata zona protetta dall’Onu.

