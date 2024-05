Corridoio Vasariano - la riapertura del percorso tra Uffizi e Palazzo Pitti resta senza data Ma forse ci sarà una sorpresa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Gli ultimi, in ordine di tempo, ad annunciare ladelerano stati insieme l’allora direttore delle Gallerie deglie oggi candidato a sindaco di Firenze Eike Schmidt insieme al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. A metà dello scorso mese di ottobre avevano proclamato il 27 maggio 2024 – ovvero il giorno del 31esimo anniversario dalla strage di via dei Georgofili in cui persero la vita cinque persone –delladel Corridore, come veniva chiamato nel XVIII secolo il passaggio sopraelevato voluto da Cosimo I de’ Medici, progettato e fatto costruire dall’architetto Giorgio Vasari in soli sei mesi nel 1565, in occasione delle nozze di Francesco I de’ Medici con Giovanna d’Asburgo. Ilche unisce gliè lungo circa un chilometro: è chiuso da metà dicembre del 2016 perché non vi era modo di garantire condizioni di sicurezza al pubblico, in particolare in caso di incendio.