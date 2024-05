Borsa | l' Europa fiacca attende banche centrali - Milano -0,4%

(Di venerdì 24 maggio 2024) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in lieve calo, con gli operatori che guardano soprattutto ai programmi del taglio dei tassi da parte di Federal reserve e Bce, ora visti in frenata. Lapiù pesante resta Madrid, che cede lo 0,7%, seguita da Amsterdam in calo di mezzo punto percentuale. Dopo una fiammate di vendite che ha portato a un calo anche superiore al punto percentuale, Piazza Affari è limata dello 0,4%, con Saipem debole che cede il 2,4% a 2,26 euro. Negative anche Mps e Tim, che perdono l'1,8%. In rialzo invece Moncler (+1,1%) e Iveco, che cresce dell'1,6%. Calmo lo spread a quota 130 punti base. Scende invece dai massimi recenti il gas che resta molto instabile e cede oltre un punto percentuale sotto i 35 euro al Megawattora. .

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in negativo in avvio di giornata: le Borse di Amsterdam e Francoforte sono in ribasso dello 0,8%, con Londra in calo dello 0,7%. La più pesante in partenza è Madrid, che cede un punto percentuale, mentre Parigi perde lo 0,5%. quotidiano

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in negativo in avvio di giornata: le Borse di Amsterdam e Francoforte sono in ribasso dello 0,8%, con Londra in calo dello 0,7%. La più pesante in partenza è Madrid, che cede un punto percentuale, mentre Parigi perde lo 0,5%. quotidiano

In scia ai mercati azionari asiatici che guardano anche alle manovre militari della Cina attorno a Taiwan, le Borse europee sono partite in calo, con Piazza Affari che nei primi scambi conferma l'avvio negativo e cede l'1% nell'indice Ftse Mib. quotidiano

L’economia mondiale viaggia a due velocità. E questo è un allarme per i mercati - L’economia mondiale viaggia a due velocità. E questo è un allarme per i mercati - Mercati in massima allerta con un mondo che viaggia a diverse velocità per quanto riguarda ripresa economica e mosse delle banche centrali. Perché queste differenze possono destabilizzare money

Borsa: l'Europa fiacca attende banche centrali, Milano -0,4% - borsa: l'europa fiacca attende banche centrali, Milano -0,4% - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in lieve calo, con gli operatori che guardano soprattutto ai programmi del taglio dei tassi da parte di Federal reserve e Bce, ora visti in frenata. La Bo ... quotidiano

Fiera, arriva l’Expo del biomedicale: «Evento per il territorio» - Fiera, arriva l’Expo del biomedicale: «Evento per il territorio» - La prima edizione a novembre, in linea con il piano di sviluppo delle esposizioni. Il quartiere cambia pelle: più spazio all’ateneo, si farà l’albergo e la ... mattinopadova.gelocal