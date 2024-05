Un ex compagno di Giuliani | “Si giocò la vita all’addio al celibato di Maradona - c’erano 42 ragazze”

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un exdi Giuliano, l'ex portiere del Napoli dello Scudetto dimorto di AIDS, svela come e dove- che il calcio italiano ha completamente cancellato dalla memoria - si ammalò: "Quella sera Diego aveva organizzato un addio ala suo modo, c'erano 14 ragazzi e 42 ragazze. Quella sera Giuliano si è giocato la". .

L'ex moglie di GIULIANI: "Al suo funerale non si è presentato nessun compagno del NAPOLI o del VERONA. Lo hanno lasciato totalmente SOLO perché l'AIDS era ... - Le parole della vedova di Giuliano Giuliani, portiere del Napoli dello scudetto e del Verona, sulla sua morte per Aids Raffaella Del Rosario, ex moglie di Giuliano Giuliani, oggi sul Corriere della Sera racconta la solitudine del marito, portiere del Napoli dello scudetto e del Verona, morto di Aids. Ecco un estratto della sua testimonianza: ...

"Giuliani si giocò la vita al matrimonio di Maradona. Arrivò dopo Garella, era complicato, chiuso" - Un compagno di squadra a Veltroni. L'ex moglie: "Io avevo partorito da 7 giorni e non andai. Ci separammo, lui mi tolse tutti i contributi" "Giuliani arrivò dopo Garella, era complicato, chiuso", un ...