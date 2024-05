Quattro negozi visitati in una notte Danni per migliaia di euro - torna l’incubo spaccate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) San Giovanni (Arezzo), 23 maggio 2024 – Nottata alquanto agitata a San Giovanni tra lunedì e martedì. Benfurti, nel giro di pochi minuti l’uno dall’altro e compiuti, a quanto pare, da un solo soggetto. Nel suo mirino sono finiti una barberia e una parrucchiera da donna in via Piave, il punto vendita storico dell’Antico Forni Canu in via Garibaldi e un’altra parrucchiera in viale Gramsci. Tutto in una sola. Alle prime ricostruzioni pare sia partito proprio da qui, cercando di entrare all’interno dalla porta principale e riuscendo, dopo vari tentativi, nell’intento portando addirittura via una parte dell’intonaco. La titolare, Tania Spinello, mai si era trovata di fronte a una scena simile: "La porta del mioo è molto difficile da buttare giù, evidentemente ha avuto una forza inaudita visto che è riuscito anche a portare via una parte dell’intonaco per poi rubare soltanto una piastra dei capelli peraltro vecchia.