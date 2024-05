Profanata la tomba di Franco Califano - rubato l’autografo in bronzo del Califfo

È stata vandalizzata la tomba di Franco Califano, che si trova nel cimitero di Ardea, in provincia di Roma. Nei giorni scorsi i vandali hanno rubato l’autografo in bronzo che si trovava sulla lapide dell’artista, come ha denunciato sui social l’attore Maurizio Mattioli che ha pubblicato anche una foto della tomba profanata.

