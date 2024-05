Pro Palestina - all’Università di Torino l’imam viene invitato per una preghiera con gli studenti Scoppia la polemica Il rettore | L’ateneo sia laico

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 23 maggio 2024)Brahim Baya ha tenuto un momento di, venerdì scorso, all’interno di Palazzo Nuovo, una delle sedi occupate nell’Università didai collettivi prodaglimusulmani in accordo con gli occupanti, la sua presenza sta suscitando non poche polemiche. A chiedere che Baya oltre che da Imam facesse da ‘Khatib’, ovvero l’oratore che rivolge una breve discorso prima dell’orazione, sono stati glistessi. Il discorso si è aperto con un ringraziamento a loro che stanno portando avanti la protesta per la popolazione di Gaza.ha parlato della resistenza del popolo palestinese e sono state ricordate le parole del profeta Muhammad, in cui si afferma di non accettare mai l’ingiustizia e il male, rifiutandolo sempre con il cuore, la parola e con le mani. Per Baya il popolo palestinese «ha resistito di fronte a questa furia omicida, questa furia genocida, uscita dalle peggiori barbarie della storia che non tiene in considerazione nessuna umanità, nessun diritto umano».