La linea haircare di Brooke Shields per capelli in menopausa

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di giovedì 23 maggio 2024) Con l’avanzare dell’età, il corpo umano attraversa numerosi cambiamenti, e inon fanno eccezione. Questo è particolarmente vero per le donne in, un periodo della vita caratterizzato da significative trasformazioni ormonali che possono influenzare la salute e l’aspetto dei. Consapevole di queste sfide, l’attrice e modellaha recentemente lanciato unadi prodottipensata specificamente per i “in”. Vi raccomandiamo...l Skin: qual è la miglore skincare inLaè un momento delicato nella vita di una donna, spesso accompagnato da sintomi come vampate di calore, sbalzi d’umore e cambiamenti nel ciclo del sonno.