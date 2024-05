Io e C@rlo di Marco Pappalardo | l’incontro tra un’adolescente e Carlo Acutis - presto santo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Papa Francesco ha attribuito un secondo miracolo a, un adolescente italiano noto per aver utilizzato le sue competenze informatiche per diffondere la fede cattolica. Il miracolo riguarda una ragazza del Costa Rica, operata per un trauma cranico dovuto a un incidente, come riportato dall'Avvenire, quotidiano della Cei, sul suo sito., morto di leucemia nel 2006 all'età di 15 anni, è ricordato come "l'influencer di Dio". Nato a Londra e cresciuto a Milano,ha gestito il sito web della sua parrocchia e successivamente ha collaborato con un'accademia vaticana.è stato beatificato nel 2020 dopo che gli è stato riconosciuto il primo miracolo. Con il secondo miracolo, ora può essere elevato alla santità, anche se il Vaticano non ha ancora stabilito una data per la canonizzazione.