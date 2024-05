Intanto la germania denuclearizzata arranca

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 23 maggio 2024) Indietro non si torna. Forse. Un anno fa il governo del cancelliere Olaf Scholz ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora attive in. Ma ora ci sono ripensamenti. Sulla misura voluta dai Verdi, accettata dai socialdemocratici e molto osteggiata dai liberali la maggioranza si era divisa. Quelle centrali producevano solo il 6 per cento dell’elettricità consumata in un Paese che continua a puntare deciso sulle fonti rinnovabili. A differenza però delle pale eoliche o degli impianti fotovoltaici, quelle stesse centrali atomiche avevano un pregio: funzionavano sempre. Con il sole o con il cielo coperto, con il vento o la bonaccia. Secondo le cifre del Fraunhofer-Institute for Solar Energy Systems, laha prodotto 476 terawattora di elettricità nei dodici mesi precedenti all’uscita dal nucleare mentre l’anno dopo, fra il 16 aprile 2023 e il 15 aprile 2024, ne ha prodotti 425.