Calcio Prima e Seconda Categoria - il racconto delle semifinali play-off e dei play-out del 18 maggio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sarà Real Cameranese-Montemarciano la finale-off del girone B di. Salve Labor e Staffolo in rimonta, retrocesse Senigalliae Chiaravalle. In, le finali saranno Argignano-Avis Arcevia (out l’Olimpia Ostra Vetere nonostante lo 0-0) e Belfortese-Treiese. Il Rosora Angeli spedisce in Terzal’Aurora Jesi VALLESINA, 232024 – Nel, come nella vita, c’è chi esulta e chi si dispera. Il primo turno dei-off e la gara secca dei-out di, infatti, hanno dato i primi verdetti della post-season. Nel girone B di, la finale-off sarà Real Cameranese-Montemarciano: se i rossoneri hanno faticato contro una Castelleonese mai doma, i ragazzi di Caccia hanno liquidato all’inglese la grande delusa Filottranese all’inglese. Si salvano, in modo clamoroso e in rimonta, Labor e Staffolo. Se il gol di Ortolani al 92’ ha mandato inil Senigallia, facendo esplodere di gioia Santa Maria Nuova, i ragazzi di Pasquini hanno dovuto aspettare il 120° con Giorgietti per segnare il 3-2 contro il Chiaravalle.