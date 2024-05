Bridgerton 3 - Nicola Coughlan e Luke Newton raccontano di un errore avvenuto durante la famosa scena della carrozza

(Di giovedì 23 maggio 2024), starserie, hanno raccontato un curiosole riprese dell’ormai”. Questa, particolarmente intensa, ha catturato l’attenzione del pubblico e ha generato numerosi video meme sul web. Lain questione si trova al termine del quarto episodioterza stagione di. Dopo essere fuggita dal ballo, Penelope Featherington, interpretata da, viene raggiunta da Colin, interpretato da, che le dichiara il suo amore. La puntata si conclude con Colin che invita Penelope a casa e le chiede la mano. Questo momento, già iconico tra i fan, è stato oggetto di un divertente aneddoto raccontato dagli attori.ha rivelato al Today Show chele riprese, lei enon hanno sentito il regista chiamare lo “stop”. Erano così immersi nellada non accorgersi delle urla del regista.

Il 16 Maggio è uscita finalmente la terza attesissima stagione di Bridgerton e già si è posizionata in alto nella classifica delle favorite della settimana. La serie televisiva targata Netflix infatti ha appassionato, sin dalla primissima stagione, numerosi telespettatori che continuano a seguire le vicissitudini. isaechia

In Bridgerton 3, Penelope Featherington è interpretata dall' attrice Nicola Coughlan. Penelope è un personaggio centrale nella serie e nel terzo libro della saga di Julia Quinn. Nella serie TV, Penelope è conosciuta per essere la migliore amica di Eloise Bridgerton e, segretamente, la misteriosa Lady Whistledown, la narratrice e scrittrice di pettegolezzi che svela i segreti dell' alta società londinese. blogtivvu

Bridgerton 3: i fan stanno usando l'audiodescrizione per rendere più piccante la visione dei nuovi episodi - Bridgerton 3, Nicola Coughlan ha chiesto di essere molto nuda: "Un vaffanc**o a chi critica il mio corpo" L'audiodescrizione non solo racconta ciò che accade sullo schermo, ma aiuta anche a ...

Ai fan di Bridgerton 3 non sfugge un errore: Penelope ha lo smalto - ...che ha notato delle unghie finte realizzate con materiale acrilico sulle mani di Nicola Coughlan. ... Non si tratta nell'unico vezzo presente in Bridgerton 3 e che è stato beccato dai seguaci della serie.