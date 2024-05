Ultime Notizie Roma del 22-05-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2024)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale questa mattina per gli agenti di polizia di Roana anno neutralizzatore individuo armato che era chiaramente intenzionato a dare fuoco alla Sinagoga della città il messaggio su X del Ministro dell’Interno francese da armanen Mi congratulo con loro per la prontezza coraggio di mostrarti aggiunto l’emittente riporta testimonianze circolate sui social secondo te una persona armata di coltello avrebbe attaccato un poliziotto l’ondata di maltempo che da giorni ha colpito le regioni del nord proseguo ancora il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi lo stato di allerta rossa per gran parte del Veneto e di allerta arancione per la Lombardia è friuli-venezia Giulia il presidente del Veneto Luca Zaia ha dichiarato aperta l’unità di crisi per lo stato d’emergenza particolarmente grave la situazione a Castelfranco Veneto Treviso dove sono caduti 100 mm di pioggia in un’ora e sono e sono andati i torrenti avenale muso il sindaco Stefano Marcon che è anche presidente della provincia ha annunciato la chiusura di tutte le scuole critiche anche la situazione in Lombardia Dove si sono verificati a causa delle intense piogge cadute di alberi danneggiamenti di ponte e allagamenti gli esperti dell’agenzia internazionale per l’energia atomica hanno ispezionato la centrale nucleare Ucraina di zaporizhia non hanno trovato armi pesanti indicazioni che droni sarebbero potuti essere lanciati dal sito la reso noto l’agenzia testa in un comunicato sottolineando tuttavia che In alcune zone dell’impianto la chest è ancora vietato gli esperti della effettuare ispezioni e piedi all’interno del perimetro del sito e di altri edifici a cui è consentito accedere si legge nella nota non hanno osservato armi pesanti indicazioni che giorni avrebbero potuto essere lancia dalla centrale Ma gli esperti dicono che non è ancora consentito accedere a tutte le aree il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuta lunedì edizione della giornata del laureato e alla premiazione dei laureati eccellenti all’università Sapienza divi facciamo ascoltare un estratto del tuo intervento tornando appena uscito 60 anni a dietro con la seduta di laurea seduta dal preside facoltà di giurisprudenza di Allora l’indimenticabile storico del diritto Francesco Calasso poc’anzi ricordato la tua solo Gaudio con l’intervento del senatore della mia tesi il maestro ha detto costituzionale Carlo Esposito è una un poco da aggiungere alla alle parole della splendida vecchio del direttore della Sera Luciano Fontana e maniera estremamente efficace espresso è è fatto intendere lo stesso della Sapienza il desiderio sollecitato per gli studi per il loro approfondimento chiudiamo con uno sport Coppa Italia dalle turni di squalifica €5000 di multa e procura FIGC apre un’inchiesta il procedimento avviato per le presunte minacce subite dal direttore di Tuttosport Guido vaciago le immagini delle reazioni del tecnico Livornese dopo il rosso durante la partita disputata all’Olimpico hanno fatto il giro del mondo è tutto Buona giornata e buon proseguimento di scopo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa