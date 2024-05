Gemmato - con farmaci equivalenti risparmio 1,1 mld per cittadini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Valuteremo l'avvio di una campagna di comunicazione sull'utilizzo dei, identici per efficacia aibrand originatori ma ancora non abbastanza impiegati dai". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello, sottolineando che glirappresentano anche un enormesia per isia per il Ssn: "Irisparmierebbero 1,1 miliardi di euro che oggi invece spendono di tasca propria per l'acquisto dibrand e il Ssn risparmierebbe circa 6 miliardi l'anno". Occasione per fare il punto sul mercato dei medicinali, il convegno al ministero della Salute ': conoscere per scegliere', promosso da Cittadinanzattiva nell'ambito della campagna 'Ioequivalgo' con il contributo non condizionato di Egualia. "Sull'utilizzo deil'Italia è indietro rispetto ai Paesi Ue e forti sono ancora le resistenze dei, eppure - spiega- bisogna ribadire che questihanno lo stesso principio attivo e la stessa efficacia dei loro originator, dunque non c'è motivo per non usarli.