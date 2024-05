Viadotto chiuso Tutti i dubbi dei paesani

(Di martedì 21 maggio 2024) Ildi Maresca non riapre neppure per questa stagione estiva: è la convinzione di molti marescani. Nei giorni scorsi, anche dopo le dichiarazioni del presidente della Provincia, sembrava che mancasse solo l’individuazione del direttore dei lavori (da retribuirsi con 13mila euro circa), che sovrintendesse alla posa dei guard rail, per poi riaprirlo al traffico. Il bando per l’assegnazione, pubblicato dalla Regione è scaduto il 7 maggio. A distanza di due settimane questo nome ancora non c’è, ingenerandopiù che giustificati, tanto più che a gennaio 2021 la Provincia garantiva che: "Entro la fine dell’anno il ponte sarà restituito appieno al transito veicolare". Da allora sono passati altri due anni e mezzo, arrivando a un totale di cinque anni e otto mesi dalla prima chiusura, nel corso dei quali l’argomento è passato di mano a dirigenti ...

